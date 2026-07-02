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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1953
Час на прочитання
1 хв

Посеред дня РФ запустила балістику по одному з обласних центрів: сталися вибухи

Через удар РФ по Дніпровському району пошкоджена транспортна інфраструктура.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Дим.

Дим. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

У Дніпрі у вівторок вдень 2 липня, пролунав вибух. Під час повітряної тривоги росіяни запустили балістику.

Що відомо про вибухи у Дніпрі, читайте у матеріалі ТСН.ua.

У Дніпрі о 10:39 було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичного удару. Згодом Повітряні сили попередили про небезпеку та швидкісну ціль на обласний центр. У місті стався вибухи. Також гучно було у Павлограді.

«У Дніпрі пролунав вибух», — повідомило «Суспільне”.

Що відомо про атаку

Пізніше керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив, що окупанти завдали ударів по Дніпровському району.

«Ворог завдав удару по Дніпровському району. Пошкоджена транспортна інфраструктура. Попередньо, минулося без постраждалих», — наголосив чиновник.

За даними місцевих Телеграм-каналів після вибуху в обласному центрі здійнявся стовп диму.

Дим після вибухів. Фото: Дніпро Оперативний.

Дим після вибухів. Фото: Дніпро Оперативний.

Нагадаємо, вночі РФ масовано атакувала Київ. Повітряна тривога в столиці тривала понад 11 год. Росія одночасно застосувала дрони, балістичні та крилаті ракети. У місті багато влучань — у багатоповерхівки, приватні будинки, підстанцію екстреної медичної допомоги, бізнес-центр, територію ринку та припарковані автомобілі.

За останніми даними, внаслідок атаки загинули 13 людей. Рятувальна операція на місцях влучань досі триває, а під завалами шукають людей.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
1953
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