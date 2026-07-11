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Посеред дня РФ запустила балістику: великий обласний центр сколихнули вибухи
У суботу, 11 липня, в Одесі під час повітряної тривоги сталися вибухи. Російська армія запустила балістику.
Що відомо про атаку, читайте у матеріалі ТСН.ua.
Пів України охопила повітряна тривога через загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. На Одещині сирени залунали о 10:43. Військові попередили про запуск ракети у напрямку Одеси. У місті сталися вибухи.
«Вибух в Одесі», — повідомило видання «Суспільне».
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