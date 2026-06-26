Посеред дня РФ запустила балістику: є влучання - перші деталі

Вибух. / © Associated Press

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Посеред дня 26 червня під час повітряної тривоги РФ завдала балістичного ракетного удару по Полтавській області.

Про це повідомив Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

«Зафіксовано влучання ворожої ракети у Миргородському районі», — наголосив він.

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За словами чиновника, за попередніми даними, звернень щодо травмованих до екстрених служб не надходило. Інформацію про наслідки атаки встановлюють.

Як повідомлялося, сьогодні зранку в Україні оголошено повітряну тривогу через загроза ракетного удару. Стало відомо про пуск балістичної ракета у напрямку Полтавської області.

Нагадаємо, вночі ракети і дрони масовано вдарили по місту Кременчук. Окупанти поцілили по промислових об’єктах. Внаслідок атаки сталися часткове відключення світла у районі.

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