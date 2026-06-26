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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
438
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1 хв

Посеред дня РФ запустила балістику: є влучання - перші деталі

За даними влади, сталося влучання російської ракети, але наслідки уточнюють.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Вибух.

Вибух. / © Associated Press

Посеред дня 26 червня під час повітряної тривоги РФ завдала балістичного ракетного удару по Полтавській області.

Про це повідомив Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

«Зафіксовано влучання ворожої ракети у Миргородському районі», — наголосив він.

За словами чиновника, за попередніми даними, звернень щодо травмованих до екстрених служб не надходило. Інформацію про наслідки атаки встановлюють.

Як повідомлялося, сьогодні зранку в Україні оголошено повітряну тривогу через загроза ракетного удару. Стало відомо про пуск балістичної ракета у напрямку Полтавської області.

Нагадаємо, вночі ракети і дрони масовано вдарили по місту Кременчук. Окупанти поцілили по промислових об’єктах. Внаслідок атаки сталися часткове відключення світла у районі.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
438
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