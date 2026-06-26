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Посеред дня РФ запустила балістику: є влучання - перші деталі
За даними влади, сталося влучання російської ракети, але наслідки уточнюють.
Посеред дня 26 червня під час повітряної тривоги РФ завдала балістичного ракетного удару по Полтавській області.
Про це повідомив Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.
«Зафіксовано влучання ворожої ракети у Миргородському районі», — наголосив він.
За словами чиновника, за попередніми даними, звернень щодо травмованих до екстрених служб не надходило. Інформацію про наслідки атаки встановлюють.
Як повідомлялося, сьогодні зранку в Україні оголошено повітряну тривогу через загроза ракетного удару. Стало відомо про пуск балістичної ракета у напрямку Полтавської області.
Нагадаємо, вночі ракети і дрони масовано вдарили по місту Кременчук. Окупанти поцілили по промислових об’єктах. Внаслідок атаки сталися часткове відключення світла у районі.