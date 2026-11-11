Посеред дня Росія атакувала обласний центр на заході: шо відомо про наслідки

Робота ППО. / © Associated Press

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Вдень 11 листопада російські військові атакували Чернівці. Над обласним центром знищили один безпілотник, але є пошкодження.

Що відомо про наслідки атаки на обласний центр — читайте на ТСН.ua.

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У Чернівецькому районі від 10:45 до 11:05 тривала «жовта» повітряна тривога. Влада заявила, що російський реактивний безпілотник зафіксували над Буковиною. Військові попередили, що БпЛА летить з півночі у напрямку Чернівців.

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Атака на Чернівці — які наслідки

Очільник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Осипенко повідомив про атаку на регіон. З його слів, минулося без потерпілих.

«Внаслідок падіння уламків збитого БпЛА в обласному центрі пошкоджено цивільне підприємство харчової промисловості», — наголосив голова ОВА.

Нагадаємо, сьогодні зранку Росія атакувала області на заході - Рівненську і Хмельницьку. У Хмельницькому районі було атаковане одне з місцевих підприємств, травмовану одну людину. На Рівненщині було пошкоджено приватні будинки.

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