ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
247
Час на прочитання
1 хв

Посеред дня Росія атакувала обласний центр на заході: шо відомо про наслідки

У Чернівцях уламками збитого БпЛА пошкоджено підприємство харчової промисловості.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Робота ППО.

Робота ППО. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Вдень 11 листопада російські військові атакували Чернівці. Над обласним центром знищили один безпілотник, але є пошкодження.

Що відомо про наслідки атаки на обласний центр — читайте на ТСН.ua.

У Чернівецькому районі від 10:45 до 11:05 тривала «жовта» повітряна тривога. Влада заявила, що російський реактивний безпілотник зафіксували над Буковиною. Військові попередили, що БпЛА летить з півночі у напрямку Чернівців.

Атака на Чернівці — які наслідки

Очільник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Осипенко повідомив про атаку на регіон. З його слів, минулося без потерпілих.

«Внаслідок падіння уламків збитого БпЛА в обласному центрі пошкоджено цивільне підприємство харчової промисловості», — наголосив голова ОВА.

Нагадаємо, сьогодні зранку Росія атакувала області на заході - Рівненську і Хмельницьку. У Хмельницькому районі було атаковане одне з місцевих підприємств, травмовану одну людину. На Рівненщині було пошкоджено приватні будинки.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie