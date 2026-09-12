Посеред дня Росія атакувала одну із західних областей: "приліт" по АЗС - перші деталі

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Вдень 12 вересня у Рівненській області під час повітряної тривоги сталися вибухи. У регіоні було атаковано автозаправку.

Що відомо про «приліт» та наслідки, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Після 10:00 у Сарненському, Рівненському і Вараському районах було оголошено повітряну тривогу жовтого рівня.

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Що відомо про атаку

Спочатку інформація про влучання з’явилася у Телеграм-канала. Згодом місцева влада підтвердила «приліт», але без деталей.

«Автозаправна станція стала ціллю ворога під час ранкової атаки на Рівненщину», — коротко повідомив очільник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

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