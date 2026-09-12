ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
487
Час на прочитання
1 хв

Посеред дня Росія атакувала одну із західних областей: "приліт" по АЗС - перші деталі

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Посеред дня Росія атакувала одну із західних областей: "приліт" по АЗС - перші деталі

© Associated Press

Вдень 12 вересня у Рівненській області під час повітряної тривоги сталися вибухи. У регіоні було атаковано автозаправку.

Що відомо про «приліт» та наслідки, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Після 10:00 у Сарненському, Рівненському і Вараському районах було оголошено повітряну тривогу жовтого рівня.

Що відомо про атаку

Спочатку інформація про влучання з’явилася у Телеграм-канала. Згодом місцева влада підтвердила «приліт», але без деталей.

«Автозаправна станція стала ціллю ворога під час ранкової атаки на Рівненщину», — коротко повідомив очільник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

Новина доповнюється
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie