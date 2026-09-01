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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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918
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Посеред дня росіяни атакували термінал «Нової пошти»: що відомо

Окупанти вдруге за два дні вдарили по поштовому терміналу на Одещині.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Атака на термінал "Нової пошти".

Атака на термінал "Нової пошти". / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

У вівторок, 1 вересня, росіяни атакували Одеську область. Під удар потрапив термінал «Нової пошти».

Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Ворог продовжує завдати ударів по цивільній інфраструктурі Одещини. Внаслідок атаки зайнялося приміщення поштового терміналу, який раніше вже зазнавав ушкоджень під час ударів», — наголосив чиновник.

З його слів, після атаки виникла пожежу, яку вдалось ліквідувати підрозділам ДСНС. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

Як повідомлялося, напередодні вдень Росія атакувала інноваційний термінал «Нової пошти» в Одесі. На місці влучання спалахнула пожежа. Через «приліт» було знищено ключову сортувальну лінію. Пошкоджене обладнання відновленню не підлягає. Минулося без потерпілих.

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