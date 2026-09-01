Посеред дня росіяни атакували термінал «Нової пошти»: що відомо

Атака на термінал "Нової пошти". / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

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У вівторок, 1 вересня, росіяни атакували Одеську область. Під удар потрапив термінал «Нової пошти».

Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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«Ворог продовжує завдати ударів по цивільній інфраструктурі Одещини. Внаслідок атаки зайнялося приміщення поштового терміналу, який раніше вже зазнавав ушкоджень під час ударів», — наголосив чиновник.

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З його слів, після атаки виникла пожежу, яку вдалось ліквідувати підрозділам ДСНС. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

Як повідомлялося, напередодні вдень Росія атакувала інноваційний термінал «Нової пошти» в Одесі. На місці влучання спалахнула пожежа. Через «приліт» було знищено ключову сортувальну лінію. Пошкоджене обладнання відновленню не підлягає. Минулося без потерпілих.

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