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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1370
Час на прочитання
1 хв

РФ вдарила балістикою по великому обласному центрі: після вибухів сталися «прильоти»

Через російський удар по підприємству у Дніпрі дістали поранення щонайменше четверо.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Вибухи.

Вибухи. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Вдень 18 червня у Дніпрі сталося кілька потужних вибухів. Від 11:09 лунають сирени через загрозу балістичної атаки. Росіяни завдали ударів по місту.

Що відомо про атаку на місто, читайте у ТСН.ua.

Про вибухи в обласному центры повідомили місцеві медіа. Кореспонденти «Суспільного» об 11:12 поінформували про перший вибух, інший стався за кілька хвилин.

Зауважимо, Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного-сходу. Спочатку військові попередили про швидкісну ціль, а потім балістику — на Дніпро.

Атака на Дніпро

Очільник ОВА Олександр Ганжа повідомив, що російська армія вдарила по місту. Є поранені.

«Ворог завдав ударів по Дніпру. Пошкоджене приватне підприємство. Попередньо, дістали поранень четверо людей», — поінформував він.

Як повідомлялося, вночі проти 18 червня РФ вдарила по Київщині балістикою і дронами. Минулося без постраждалих, але на території області є пошкодження у Вишгородському та Бориспільському районах. Водночас було знищень близько 30 російських дронів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1370
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