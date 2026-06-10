Вибух. / © Associated Press

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У середу, 10 червня, від ранку росіяни запустили безпілотники по Україні. Низка регіонів «почервоніла». Лунають вибухи.

Що відомо про атаку армії РФ, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Російські БпЛА від ранку атакують різні регіони. Станом на 10:45 сирени лунають у населених пунктах Сумської, Чернігівської, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької і Одеської областей.

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Вибухи у Запоріжжі

Телеграм-канал «Труха» повідомив близько 10:40, що у деяких районах Запоріжжя було чути вибух. Перед ними Повітряні сили попереджали про безпілотники у південній частині міста.

Вибухи у Миколаєві

Після 10:00 військові попереджали про реактивний БпЛА курсом на Миколаїв з Херсонської області. Згодом пролунали перші вибухи.

«У місті знову пролунав звук вибуху», — повідомили кореспонденти «Суспільного» після 10:30.

Атака на Харків

Від ранку обласний центр, який масовано обстріляли ще й посеред ночі, перебуває під атакою безпілотників. У Харкові сталися «прильоти» в Індустріальному, Шевченківському і Немишлянському районах. Горять приватні будинки і автомобілі. Є травмовані.

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Зокрема, в Індустріальному районі БпЛА влетів у багатоповерхівку. Сталося займання на першому і другому поверхах.

Вибухи в Сумах

У Сумах від ранку вже кілька разів оголошували тривогу. Зранку, після 09:00, у місті сталися вибухи.

Телеграм-канал «Кордон.Медіа» повідомив, що дрон пошкодив автомийку в Зарічному районі. Вибухова хвиля вибила вікна, пошкодила освітлення та сонячні панелі.

Нагадаємо, вночі проти 10 червня ворог атакував Україну ударними БпЛА. За даними Повітряних сил, окупанти запустили 207 ударних БпЛА різних типів, зокрема Shahed, «Гербера» та «Італмас». Протиповітряною обороною збито/подавлено 181 ворожий безпілотник на півночі, півдні та сході країни. Окрім того, сталися влучання 21 ударного дрона.

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