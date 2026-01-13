ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
4221
1 хв

Посеред ночі росіяни двома хвилями атакували великий обласний центр: влада про наслідки (фото)

За інформацією місцевої влади, щонайменше п’ять осіб отримали поранення.

Олена Капнік
Одеса.

Одеса. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Вночі проти вівторка, 13 січня, армія РФ атакувала Одесу. У центральній частині обласного центру пошкоджено житлові будинки. Травмовано щонайменше п’ятьох осіб

Про це повідомив керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

За словами чиновника, внаслідок двох хвиль ворожих атак у центральній частині міста пошкоджено житлові будинки та об'єкти соціальної сфери: лікарню, дитячий садок та школу. Наразі на місцях атаки розгорнуто оперативні штаби, працюють комунальні служби.

Рятувальники уточнили, що виникли пожежі в неексплуатованій новобудові, приміщенні фітнес-центру, будівлі професійного ліцею, а також у розташованому поруч гаражі з легковим автомобілем.

“Наразі відомо про п’ятьох постраждалих. Їм надається вся необхідна медична допомога”, - наголосив Лисак.

Наслідки атаки на Одесу

Російська Федерація здійснила дронову атаку на Одесу. / © Facebook / Сергій Лисак

Російська Федерація здійснила дронову атаку на Одесу. / © Facebook / Сергій Лисак

В Одесі дрони атакували лікарню, дитсадок та школу / © Facebook / Сергій Лисак

В Одесі дрони атакували лікарню, дитсадок та школу / © Facebook / Сергій Лисак

В Одесі дрони атакували лікарню, дитсадок та школу / © ГУ ДСНС в Одеській області

В Одесі дрони атакували лікарню, дитсадок та школу / © ГУ ДСНС в Одеській області

У центральній частині міста пошкоджено житлові будинки та об'єкти соціальної сфери. / © ГУ ДСНС в Одеській області

У центральній частині міста пошкоджено житлові будинки та об'єкти соціальної сфери. / © ГУ ДСНС в Одеській області

Російська Федерація здійснила дронову атаку на Одесу. / © ГУ ДСНС в Одеській області

Російська Федерація здійснила дронову атаку на Одесу. / © ГУ ДСНС в Одеській області

Як повідомлялося, вночі проти 13 січня Одеса опинилася під атакою ворожих ударних безпілотників. Під час повітряної тривоги в місті пролунала серія вибухів.

