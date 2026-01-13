- Дата публікації
Посеред ночі росіяни двома хвилями атакували великий обласний центр: влада про наслідки (фото)
За інформацією місцевої влади, щонайменше п’ять осіб отримали поранення.
Вночі проти вівторка, 13 січня, армія РФ атакувала Одесу. У центральній частині обласного центру пошкоджено житлові будинки. Травмовано щонайменше п’ятьох осіб
Про це повідомив керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.
За словами чиновника, внаслідок двох хвиль ворожих атак у центральній частині міста пошкоджено житлові будинки та об'єкти соціальної сфери: лікарню, дитячий садок та школу. Наразі на місцях атаки розгорнуто оперативні штаби, працюють комунальні служби.
Рятувальники уточнили, що виникли пожежі в неексплуатованій новобудові, приміщенні фітнес-центру, будівлі професійного ліцею, а також у розташованому поруч гаражі з легковим автомобілем.
“Наразі відомо про п’ятьох постраждалих. Їм надається вся необхідна медична допомога”, - наголосив Лисак.
Наслідки атаки на Одесу
Як повідомлялося, вночі проти 13 січня Одеса опинилася під атакою ворожих ударних безпілотників. Під час повітряної тривоги в місті пролунала серія вибухів.