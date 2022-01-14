Поширений народний метод проти застуди і COVID-19 обвалив ціни на популярну ягоду в Україні

Поширений народний метод проти застуди і COVID-19 обвалив ціни на популярну ягоду в Україні

Українці під час хвороб завжди п’ють чай з малиною або з лимоном.

В Україні зросли ціну на малину, на що вплинула, зокрема, і нова хвиля епідемії COVID та інші сезонні захворювання, адже ця ягода є дуже популярним народним методом лікування серед громадян.

Про це пише AgroPortal.ua з посиланням на виробників.

"Хтось кашляє, COVID-19 спричиняє температурний сплеск. Щойно горло заболить чи температура — українці завжди п’ють чай з малиною або з лимоном", - пояснив фермер-ягідник зі Жмеринки Олександр Волков.

Так, торік у Вінницькій області фермери продавали малину вдвічі дорожче (120 грн/кг), аніж у 2020 році.

"Останнього сезону продавали ягоду по 120 грн/кг. Це оптові ціни — гуртовики забирали. Ціни стали рости із середини серпня, коли почали плодоносити осінні ремонтантні сорти", — додав він.

Чому малина лікує застуду

Як повідомлялося, хворі на COVID-19, які лікуються вдома під наглядом сімейного лікаря, повинні стежити за температурою свого тіла, сатурацією (рівнем кисню в крові), чи не з'явилась задишка і загальним станом організму.

Нагадаємо, вчені зі США стверджують, що розробили жувальну гумку, яка нейтралізує коронавірус у слині.

Новини України: ціновий рекорд – чи стане малина доступною для всіх хоча б наступного сезону

До слова, у 2021 році українська малина обійшла навіть найдорожчу ягоду вітчизняного ринку - лохину. Закуповували її у виробників від 60 гривень за кілограм. Натомість, у Києві ціна вже ставала у два з половиною рази вищою - 160 гривень за кілограм.

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