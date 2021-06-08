Поширення антиконституційних агіток: СБУ провела обшуки в засновників ГО "Партія Шарія"

Розпочато кримінальне провадження.

Служба безпеки України провела обшуки у засновників громадської організації "Партія Шарія".

Про це повідомила пресслужба органу.

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"Вони причетні до поширення у столичному регіоні агітаційних матеріалів, спрямованих на зміну кордонів України та порушення конституційного ладу", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків силовики вилучили комп’ютерну техніку, мобільні термінали, печатку "Партії Шарія" та банківські карти. Обшуки також відбулися у типографії у вінниці, де друкували антиконституційні матеріали.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу.

Як повідомлялося ,Печерський суд Києва заарештував майно блогера і колишнього журналіста Анатолія Шарія. Також було прийняте рішення про тимчасовий доступ до речей і документів Шарія, які становлять банківську таємницю, в HSBC Bank Canada.

Нагадаємо, Мін'юст подав позов на заборону партії Шарія. Про підозру блогеру, який проживає в Іспанії, СБУ повідомила ще 16-го лютого - за статтею про державну зраду і порушення рівноправності громадян. Слідчі кажуть, протягом 9-ти років Анатолій Шарій фактично був рупором Кремля.

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