Поширювали фото та відео ракетних обстрілів: у Львові четверо чоловіків потрапили до "фільтраційного табору" СБУ

Поширювали фото та відео ракетних обстрілів: у Львові четверо чоловіків потрапили до "фільтраційного табору" СБУ

СБУ вкотре попереджає про заборону фото/відео фіксації під час здійснення ракетних ударів.

Спецслужба оперативно виявляє "відеоспеціалістів", які викладають кадри ракетних ударів в Інтернет.

Так, Управління СБ України у Львівській області затримало чоловіків, які поширювали фото та відео ракетних ударів

"Постійні нагадування в соціальних мережах та медіа, щодо заборони проведення стрімів чи фото/відео зйомок в момент авіаобстрілів, не зникають з поля зору, проте є такі, хто вперто це ігнорує", - повідомили в Управлінні.

Після таких відеокадрів "режисери" опиняються у фільтраційних пунктах правоохоронців, де мають змогу подумати над своїми вчинками, додали правоохоронці.

Нагадуємо, що така недобросовісна діяльність надає ворогу можливість проаналізувати здійснені обстріли та провести аналіз ураження об’єктів.

"Якщо у вас опинились такі відеоматеріали, не поширюйте їх в соцмережах, а надсилайте правоохоронцям. Не допомагайте ворогу", - вкотре повідомляють правоохоронці.

Нагадаємо, 26 квітня в Сєвєродонецьку виявили священнослужителя, який співпрацював з окупантами – здавав їм позиції українських військових.

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