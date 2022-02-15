Поширював фейки на замовлення Кремля: СБУ викрила проплаченого російського агітатора (фото)

Дії зловмисника мали розхитати внутрішньо-політичну ситуацію в Україні та створити "потрібну інформаційну картинку" для Росії.

Служба безпеки України викрила громадянина України, який за кошти поширював вигідні Кремлю фейкові матеріали у ЗМІ та соціальних мережах, а також організовував акції за заздалегідь підготовленим сценарієм російських кураторів.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Правоохоронці встановили, що українець вдавав із себе "журналіста" й "лідера думок". Інструкції зловмисник отримував через електронні канали зв’язку, а оплату – через заборонені в Україні електронні гаманці. Звітував зловмисник перед своїми кураторами через спеціально створений Telegram-канал.

"На початку його співпраці з кураторами він отримував вказівки нав’язувати прокремлівський погляд на події в Україні, маніпулювати суспільною думкою українців, насамперед напередодні важливих міжнародних зустрічей з країнами-партнерами", — йдеться в повідомленні СБУ.

Так, зокрема, зловмисник неодноразово виступав в ефірах російських і українських телеканалів, які зараз перебувають під санкціями, та просував ідею про нібито перебування України під зовнішнім управлінням. Так званий "журналіст" відкрито звинувачував українських військових в обстрілах мирного населення на окупованих територіях.

Такі самі заяви і меседжі зловмисник просував через рейтингові Telegram-канали. За це він отримував окрему оплату.

Як виявилося, проросійський агітатор також регулярно виїжджав за кордон для особистих зустрічей з російськими кураторами.

"З ними він обговорював деталі "інформкампаній" та отримував готівку для фінансування злочинних акцій", — повідомляють в СБУ.

У подальшому зловмисник отримав "підвищення" серед російських кураторів і почав організовувати проплачені фейкові протестні акції у столиці. Для цього, зокрема, наймав для "масовки" людей, які мали імітувати соціальне невдоволення чинною владою.

Зокрема, останнім завданням проросійського агітатора було розпочати збір підписів за імпічмент чинного Президента. Так, зловмисник збирався за грошову винагороду підробити понад мільйон підписів нібито від імені українців.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. В СБУ зазначають, що під час обшуків правоохоронці виявили засоби зв’язку, комп’ютерну техніку, флеш-носії та накопичувачі, дані з яких підтверджують злочинну діяльність.

СБУ

СБУ

Нагадаємо, раніше у Києві було викрито чоловіка, який працював на кураторів з Росії. Підозрюваний надавав допомогу представникам іноземної організації у проведенні підривної діяльності на шкоду інформаційній безпеці країни.

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