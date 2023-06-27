Поширював інформацію про ЗСУ в своєму Telegram: СБУ затримала жителя Донеччини

СБУ затримала мешканця Покровського району Донецької області - прихильника російських військ в Україні. Він після початку повномасштабного вторгнення РФ став адміністратором прокремлівського Телеграм-каналу. Там розголошував інформацію про розташування ЗСУ на сході.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Зловмисник у каналі розміщував електронні мапи з позначеннями перебування та руху військ ЗСУ на Авдіївському напрямку. Він з власної ініціативи їздив на на місцевість, де приховано фіксував локації українських захисників. Також він публікував відомості про наслідки російських повітряних ударів по території району. У цих повідомленнях він "засвічував" координати постраждалих об’єктів з прив’язкою до місцевості..

Серед основних користувачів ресурсу були бойовики російських формувань, а також представники спецслужб країни-агресорки.

Крім того, путінський прихильник використовував власний канал для поширення фейків щодо суспільно-політичної ситуації на Донеччині.

Служба безпеки України затримала адміністратора прокремлівського телеграм-каналу, який розголошував інформацію про розташування ЗСУ. / Фото: СБУ

Зловмиснику повідомили про підозру за несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує до восьми років ув'язнення.

Як повідомлялося, українські правоохоронці затримали зрадника з Херсона, який брав участь у репресіях окупантів проти українців. Вже під час обшуків у чоловіка знайшли готівкою понад пів мільйона гривень.

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