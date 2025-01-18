Поширював російську пропаганду: СБУ повідомила про підозру ексведучому телеканалів Медведчука

СБУ повідомила про підозру ексведучому телеканалів Віктора Медведчука та Євгена Мураєва, який поширював російську пропаганду після початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомили у відомстві.

Підозрюваний працював ведучим на телеканалах "Наш" та "NewsOne", які належали Віктору Медведчуку та Євгену Мураєву, а після їх заборони, створив канал на YouTube.

"Блогер регулярно запрошував на свої ефіри проросійських "політекспертів", значна частина з яких наразі переховується у РФ. Під час інтерв’ю і сам автор, і гості студії неодноразово намагалися виправдати збройну агресію Росії проти України, а також воєнні злочини росіян, зокрема ракетні удари по цивільній інфраструктурі нашої держави", – повідомили в СБУ.

Правоохоронці не називають імені фігуранта, однак "Суспільне" повідомляло про обшуки СБУ в Макса Назарова, справжнє ім’я якого — Назар Діордіца. Фото, яке надають "Суспільне" та СБУ, показують схожу постать.

Крім того, частим гостем фігуранта був ще один прокремлівський блогер, який у лютому 2024 року вже отримав підозру від слідчих СБУ. Тоді суд обрав для нього запобіжний захід – домашній арешт, але згодом блогер продовжив поширювати кремлівську пропаганду.

Судово-лінгвістична експертиза підтвердила злочинну діяльність обох.

Їм пред'явлено підозри у виправдовуванні російської агресії і глорифікації її учасників, що карається до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу.

Нагадаємо, СБУ затримала у Києві послідовника "Партії Шарія", який закликав до насильницького захоплення влади в Україні та вбивства керівників держави.