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Поширював російську пропаганду: СБУ повідомила про підозру ексведучому телеканалів Медведчука

Поширював російську пропаганду: СБУ повідомила про підозру ексведучому телеканалів Медведчука

Блогер отримав підозру / Фото: СБУ

Блогер постійно намагався виправдати російське вторгнення до України.

СБУ повідомила про підозру ексведучому телеканалів Віктора Медведчука та Євгена Мураєва, який поширював російську пропаганду після початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомили у відомстві.

Підозрюваний працював ведучим на телеканалах "Наш" та "NewsOne", які належали Віктору Медведчуку та Євгену Мураєву, а після їх заборони, створив канал на YouTube.

"Блогер регулярно запрошував на свої ефіри проросійських "політекспертів", значна частина з яких наразі переховується у РФ. Під час інтерв’ю і сам автор, і гості студії неодноразово намагалися виправдати збройну агресію Росії проти України, а також воєнні злочини росіян, зокрема ракетні удари по цивільній інфраструктурі нашої держави", – повідомили в СБУ.

Правоохоронці не називають імені фігуранта, однак "Суспільне" повідомляло про обшуки СБУ в Макса Назарова, справжнє ім’я якого — Назар Діордіца. Фото, яке надають "Суспільне" та СБУ, показують схожу постать.

Крім того, частим гостем фігуранта був ще один прокремлівський блогер, який у лютому 2024 року вже отримав підозру від слідчих СБУ. Тоді суд обрав для нього запобіжний захід – домашній арешт, але згодом блогер продовжив поширювати кремлівську пропаганду.

Судово-лінгвістична експертиза підтвердила злочинну діяльність обох.

Їм пред'явлено підозри у виправдовуванні російської агресії і глорифікації її учасників, що карається до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу.

Нагадаємо, СБУ затримала у Києві послідовника "Партії Шарія", який закликав до насильницького захоплення влади в Україні та вбивства керівників держави.

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