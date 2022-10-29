Поширює "правильні новини": журналістці з Маріуполя оголосили підозру у колабораціонізмі

Журналістка з Маріуполя після окупації міста вирішила перейти на бік росіян – їй оголосили про підозру у колабораціонізмі.

Про це повідомили на офіційному сайті Офісу генерального прокурора.

"Наприкінці 2021 року мешканка Маріуполя, маючи диплом за фахом "Журналістика", працевлаштувалась на один з маріупольських місцевих телеканалів", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що минулого місяця, перебуваючи в окупованому місті, підозрювана почала працювати "кореспондентом" на пропагандистському телеканалі "Мариуполь 24".

"Підтримуючи політику ворога, вона здійснює підбір тем і спікерів для проросійських новинних сюжетів, організовує зйомки, забезпечує інформаційну діяльність каналу загарбників, поширюючи "правильні новини" задля маніпулювання свідомістю мешканців захопленого агресором міста", – заявили у Офісі генерального прокурора.

Нагадаємо, що українські прикордонники виявили та затримали двох колаборантів, які прямували до Києва. Чоловіки мали при собі російські рублі.