Пошкодила ногу під час спуску: з засніженої Говерли екстрено зняли туристку (фото)

Пошкодила ногу під час спуску: з засніженої Говерли екстрено зняли туристку (фото)

Жінку транспортували до підніжжя гори.

На Говерлі, де випав перший сніг, травмувалась туристка. Її з гори зняли рятувальники.

Про це розповіли в пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомо, подія трапилося 22 вересня близько 16:20 під час спуску з Говерли туристичної групи, в складі якої було 34 людини. Одна з туристок травмувала ногу, в результаті чого продовжувати спуск самостійно не могла.

“О 18:00 рятувальники прибули до постраждалої, а о 19:20 транспортували її до підніжжя гори, звідки вона, в складі туристичної групи, направилась в Чернівці до місця постійного проживанн”, — розповіли в пресслужбі ДСНС України.

Під час спуску рятувальники закликають туристів бути обережними і не забувати про техніку безпеки в зв'язку з погіршенням погодних умов.

Відзначимо, що на Говерлі в найближчі два дні синоптики прогнозують дощ, мінливу хмарність та пориви вітру в 16—31 метр на секунду. Температура повітря складе 8—10 градусів.

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