Пошкодили двері та розбили переднє вікно: на Закарпатті діти закидали камінням карету швидкої

Пошкодили двері та розбили переднє вікно: на Закарпатті діти закидали камінням карету швидкої

У поліції поки ще не відкрили провадження.

У селі Білки Хустського району Закарпатської області діти закидали камінням карету швидкої медичної допомоги, яка приїхала на виклик.

Про це повідомила речниця Нацполіції Закарпаття Тетяна Щоголєва, пише "Суспільне".

Медиків 28 червня о 1:00 викликали місцеві жителі. Коли вони прибули до пацієнтів, діти закидали автомобіль медиків камінням. Після того, як на місце події викликали правоохоронців, неповнолітні втекли. У поліції поки ще не відкрили провадження.

Начальниця Іршавської станції екстреної медичної допомоги Оксана Кинів повідомила, що поки медики надавали допомогу хворим, їхній автомобіль закидали камінням діти ромської національності. Ніхто з працівників швидкої допомоги не постраждав.

"Невідомі пошкодили задні двері авто й розбили переднє вікно "швидкої", — розповіла Оксана Кинів.

Нагадаємо, в Одесі діти кидали цеглу з даху на перехожих.

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