Пошкодили локомотиви і контактну мережу: окупанти обстріляли залізничну станцію на сході України

Пошкодили локомотиви і контактну мережу: окупанти обстріляли залізничну станцію на сході України

Ще одна залізнична станція на сході країни потрапила під обстріл російських військ.

Окупанти продовжують обстрілювати інфораструктурні об'єкти України. Сьогодні вони обстріляли одну із залізничних станцій на сході.

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Про це повідомив голова АТ Укрзалізниця Олександр Камишин.

"Сьогодні вночі ще одна залізнична станція на сході країни потрапила під обстріл російських військ, — повідомив він вранці 11 квітня, не уточнивши місто чи назву станції - Ані серед громадян, ані серед залізничників постраждалих немає. Пошкоджено 5 локомотивів, колії та контактна мережа", - зазначив Камишин.

Нагадаємо, що у Генштабі ЗСУ заявили, що російські окупанти будуть і далі обстрілювати ракетами транспортну інфраструктуру міст України, щоб позбавити наших захисників постачання.

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