Пошкодив внутрішні органи: у Сумській області судитимуть чоловіка, який до смерті зґвалтував жінку

Пошкодив внутрішні органи: у Сумській області судитимуть чоловіка, який до смерті зґвалтував жінку

Чоловік скористався безпораднім станом своєї 53-річної знайомої і зґвалтував її у неприродний спосіб.

У Сумській області прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 45-річного жителя Кролевця, якого звинувачують у зґвалтуванні знайомої та ненаданні їй допомоги.

Також читайте Екскохана Мериліна Менсона заявила, що він привселюдно її зґвалтував під час знімань кліпу

Про це повідомляє прокуратура Сумської області.

Подія сталася 23 листопада 2021 року в місті Кролевець. 45-річний чоловік запросив до себе в квартиру свою 53-річну знайому. Вони разом вживали алкоголь, після чого, скориставшись безпорадним станом жінки, чоловік зґвалтував її з використанням стороннього предмета.

Збоченець пошкодив жінці внутрішні органи, і вона померла в ліжку, а чоловік, спостерігаючи за цим, не викликав їй швидку допомогу.

"Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 5 ст. 152 (вчинення дій сексуального характеру, пов’язаних із проникненням в тіло іншої особи з використанням іншого предмета, без добровільної згоди потерпілої особи, що спричинили тяжкі наслідки) та ч. 3 ст. 135 (залишенні без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані) КК України. За скоєне йому загрожує від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі", - розповіли у прокуратурі.

Нагадаємо, що під Рівним дівчина через 7 років після зґвалтування домоглася виплати компенсації моральної шкоди.

Читайте також: