Пошкодив внутрішні органи: у Сумській області судитимуть чоловіка, який до смерті зґвалтував жінку

Чоловік скористався безпораднім станом своєї 53-річної знайомої і зґвалтував її у неприродний спосіб.
У Сумській області прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 45-річного жителя Кролевця, якого звинувачують у зґвалтуванні знайомої та ненаданні їй допомоги.
Про це повідомляє прокуратура Сумської області.
Подія сталася 23 листопада 2021 року в місті Кролевець. 45-річний чоловік запросив до себе в квартиру свою 53-річну знайому. Вони разом вживали алкоголь, після чого, скориставшись безпорадним станом жінки, чоловік зґвалтував її з використанням стороннього предмета.
Збоченець пошкодив жінці внутрішні органи, і вона померла в ліжку, а чоловік, спостерігаючи за цим, не викликав їй швидку допомогу.
"Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 5 ст. 152 (вчинення дій сексуального характеру, пов’язаних із проникненням в тіло іншої особи з використанням іншого предмета, без добровільної згоди потерпілої особи, що спричинили тяжкі наслідки) та ч. 3 ст. 135 (залишенні без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані) КК України. За скоєне йому загрожує від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі", - розповіли у прокуратурі.
Нагадаємо, що під Рівним дівчина через 7 років після зґвалтування домоглася виплати компенсації моральної шкоди.
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