"Пошкодувала, що не було гвинтівки": вагітна снайперка Емеральд розповіла про конфлікт із охоронцем ЖК

Захисниця повідомила, що новенький охоронець нахамив їй та погрожував, що не пропустить її авто.

Вагітна снайперка Євгенія Емеральд розповіла, що охоронець житлового комплексу, де вона мешкає, нахамив їй і не хотів пропускати жінку на автомобілі її чоловіка.

Про це снайперка повідомила у своїх Instagram-сторіз.

Емеральд розповіла, що охоронець некоректно поводився і вимагав документи під час її спроби виїхати з двору будинку. За словами жінки, інші охоронці зазвичай її пропускають.

"Була на машині чоловіка, яку всі знають. Я такого гівнюка давно не бачила. Сидить у тилу та нападає на вагітну. Мій чоловік на фронті, а таке чмо так поводиться з жінками", – обурилася снайперка.

Скриншот сторіз Євгенії Емеральд

"Я виїжджала із нашого ЖК, у нас там шлагбаум. І через живіт я не дотягуюсь, щоб пікнути цією штукою. Зазвичай, охоронці мені відкривають. Але сьогодні був новенький, він вийшов і почав мені хамити, вимагати техпаспорт, усі документи. І сказав, що мене не пропустить", – описала ситуацію Емеральд.

Вона зазначила, що в той момент у неї виникло дві думки: піднятися додому по зброю та "якого фіга ти такий дєрзкий герой не на фронті?"

"Знав би ти, чувак, що я за вагітна. Я ще й неадекватна вагітна. З собою зброї не було, лише ніж. Я пошкодувала, що в мене із собою не було гвинтівки", – розповіла снайперка у сторіз.

Скриншот сторіз Євгенії Емеральд

Нагадаємо, нещодавно Емеральд потрапила у ДТП – вперше за 15 років водійського стажу. Аби уникнути лобового зіткнення з іншим авто, снайперка змушена була пожертвувати своєю машиною, звернути праворуч і розбити її. На щастя, минулося без постраждалих.

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