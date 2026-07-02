Пошкоджене житло після атаки РФ: що робити та які документи потрібно оформити для компенсації

Пошкоджене житло

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Після російських атак багато українців повертаються до пошкоджених квартир і будинків. У поліції наголошують: від правильних дій у перші години після обстрілу залежить не лише безпека людей, а й можливість у майбутньому отримати компенсацію за зруйноване чи пошкоджене майно.

Про це пише МВС України.

Якщо житло постраждало внаслідок ворожого обстрілу, необхідно одразу повідомити про це поліцію. Це можна зробити за телефонами 102 або 112, а також особисто звернутися до найближчого підрозділу.

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Після цього на місце виїжджає слідчо-оперативна група, яка проводить огляд пошкодженого майна та складає відповідний протокол.

Які документи потрібно отримати

Після подання заяви заявнику видають талон-повідомлення про прийняття повідомлення про кримінальне правопорушення.

Після внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань потерпілий або заявник може отримати витяг з ЄРДР. Саме ці документи надалі можуть знадобитися для оформлення компенсації за пошкоджене житло.

Чому не варто одразу прибирати квартиру

У поліції наголошують, що до прибуття слідчих та рятувальників бажано не змінювати обстановку у приміщенні.

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На місці можуть залишатися вибухонебезпечні предмети, а також інші загрози для життя і здоров’я. Спочатку територію повинні обстежити працівники ДСНС та правоохоронці.

Якщо існує небезпека — наприклад, потрібно перекрити газ або воду чи врятувати майно від подальшого пошкодження, допускається мінімальне втручання.

Перед цим правоохоронці радять обов’язково зробити фото- та відеофіксацію пошкоджень. Водночас така зйомка не замінює офіційний огляд слідчого.

Також важливо не викидати уламки та без нагальної потреби не змінювати характер руйнувань.

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Коли проводять огляд

Час проведення огляду залежить від безпекової ситуації.Після поодиноких атак він може відбутися того ж дня або одразу після завершення аварійно-рятувальних робіт. Якщо ж ідеться про масовані обстріли, фіксацію пошкоджень можуть провести наступного дня або пізніше.

Окрім документування наслідків атаки, правоохоронці забезпечують охорону місця події, допомагають організувати евакуацію спільно з ДСНС, координують роботу медиків, підтримують громадський порядок та за потреби надають людям первинну психологічну допомогу.

Нагадаємо, для отримання компенсації за пошкоджене або знищене житло в Україні обов’язково потрібно підтвердити право власності через Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (ДРРП). Без офіційного витягу з реєстру подати заявку на відшкодування фактично неможливо.

Якщо майно вже зареєстроване, достатньо отримати витяг через «Дію», ЦНАП або нотаріуса. У разі відсутності даних в електронному реєстрі (особливо для об’єктів до 2013 року) спочатку необхідно внести інформацію з паперових документів БТІ до ДРРП. Для цього потрібні паспортні дані, податкові номери власників та оригінали правовстановлюючих документів (договори купівлі-продажу, свідоцтва про спадщину, приватизаційні документи тощо).

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Тільки після внесення даних до реєстру та отримання витягу можна звертатися за компенсацією. У складних випадках (втрата документів, окупація) може знадобитися судове підтвердження права власності.

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