Пошкоджені літаки та уражені укриття: ЗСУ атакували російський завод "Авіастар"

Підрозділи Сил оборони України завдали успішного удару по інфраструктурі авіабудівного заводу «Авіастар», розташованого в Ульяновській області РФ.

Про це офіційно повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Що відомо про атаку по заводу «Авіастар»

Як повідомили військові, за попередньою інформацією, атакували кліматичне укриття та місця стоянки повітряних суден. Частина літаків, що перебували на території підприємства, отримала пошкодження різного ступеня тяжкості.

Зазначається, що завод «Авіастар» входить до структури «Ростеху» та є критично важливим об’єктом для російської армії. Підприємство спеціалізується на:

виробництві військово-транспортних літаків Іл-76МД-90А ;

випуску літаків-заправників Іл-78М-90А ;

обслуговуванні важких транспортних літаків Ан-124 «Руслан».

У Генеральному штабі підкреслили, що масштаб завданих збитків наразі уточнюється.

«Сили оборони України продовжать завдавати уражень по важливих стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні армії РФ, до повного припинення збройної агресії Російської Федерації проти України», — заявили у відомстві.

