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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
4071
Час на прочитання
1 хв

Пошкоджені оселі, пожежі та понад 10 потерпілих у Києві унаслідок атаки РФ: головні новини ночі 4 липня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Атака

Атака / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 4 липня 2025 року:

  • Атака дронів на Київ: наслідки зафіксовані у 13 локаціях Читати далі –>

  • Стало відомо, чим РФ ударила по Києву та області — моніторингові канали Читати далі –>

  • У Києві зростає кількість потерпілих унаслідок обстрілу РФ Читати далі –>

  • «Укрзалізниця»: у Києві через атаку РФ пошкоджено залізничну інфраструктуру Читати далі –>

  • У Києві упали дрони: подробиці Читати далі –>

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