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Пошкоджені оселі, пожежі та понад 10 потерпілих у Києві унаслідок атаки РФ: головні новини ночі 4 липня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 4 липня 2025 року:
Атака дронів на Київ: наслідки зафіксовані у 13 локаціях Читати далі –>
Стало відомо, чим РФ ударила по Києву та області — моніторингові канали Читати далі –>
У Києві зростає кількість потерпілих унаслідок обстрілу РФ Читати далі –>
«Укрзалізниця»: у Києві через атаку РФ пошкоджено залізничну інфраструктуру Читати далі –>
У Києві упали дрони: подробиці Читати далі –>