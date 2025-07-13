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Пошкоджені покрівлі, повалені дерева та обірвані дроти: якої біди наробила негода у Харкові (фото)
У Харкові після негоди зафіксовано десятки пошкоджених дахів і повалені дерева.
Станом на 00:00 13 липня у Харкові зафіксовано 71 випадок пошкодження покрівель і парапетів через негоду.
Про це інформує Харківська міська рада у повідомленні у соцмережах.
Також повалено 114 дерев, обламано 107 великих гілок та обірвано 17 електричних дротів.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що під час буревію у Харкові постраждала дитина.
Неповнолітню жительку міста госпіталізували, медики надають їй допомогу.