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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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39
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1 хв

Пошкоджені покрівлі, повалені дерева та обірвані дроти: якої біди наробила негода у Харкові (фото)

У Харкові після негоди зафіксовано десятки пошкоджених дахів і повалені дерева.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Негода у Харкові

Негода у Харкові / © харківська міськрада

Станом на 00:00 13 липня у Харкові зафіксовано 71 випадок пошкодження покрівель і парапетів через негоду.

Про це інформує Харківська міська рада у повідомленні у соцмережах.

Також повалено 114 дерев, обламано 107 великих гілок та обірвано 17 електричних дротів.

Негода у Харкові_1 / © Харківська міська рада

© Харківська міська рада

Негода у Харкові_2 / © Харківська міська рада

© Харківська міська рада

Негода у Харкові_5 / © Харківська міська рада

© Харківська міська рада

Негода у Харкові_4 / © Харківська міська рада

© Харківська міська рада

Негода у Харкові_3 / © Харківська міська рада

© Харківська міська рада

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що під час буревію у Харкові постраждала дитина.

Неповнолітню жительку міста госпіталізували, медики надають їй допомогу.

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