Пошкоджені судно та інфраструктура: стали відомі наслідки атаки на Одещину

Наслідки атаки на Одеську область 30 грудня / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська вранці 30 грудня вкотре масовано атакували Одеську область дронами. Через ворожі удари сталися пошкодження промислової, портової інфраструктури та цивільного судна.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Незважаючи на активну роботу сил протиповітряної оборони, в Одеському районі російські удари пошкодили промислову та портову інфраструктуру.

Через влучання по промисловому підприємству було пошкоджено порожні резервуари для зберігання олії. Постраждала людина.

Окрім того, пошкоджень зазнало цивільне судно на території порту. Минулося без пожежі. Даних про загиблих та постраждалих не надходило.

На місцях подій працюють спеціальні служби. Правоохоронці фіксують наслідки російських воєнних злочинів.

Нагадаємо, 27 грудня Кіпер також інформував про російську масовану атаку на Одеську область: окупанти застосували дрони та бомби проти портової і промислової інфраструктури. На території елеватора було пошкоджено обладнання для транспортування зерна, а на підприємстві з виробництва олії зафіксовано падіння безпілотника.