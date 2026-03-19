Пошкодження "Дружби" зафіксували супутники: що саме сталося після атаки РФ (фото)

Супутники зафіксували пошкодження «Дружби» / © Associated Press

Аналіз супутникових знімків свідчить про високу ймовірність значних пошкоджень нафтопроводу «Дружба» після російської атаки наприкінці січня 2026 року. Йдеться про об’єкт поблизу Бродів, де було зафіксовано масштабну пожежу та зміни в інфраструктурі.

Про це повідомляє міністр енергетики Денис Шмигаль, передає «Інтерфакс».

Після удару Україна зупинила транзит нафти через «Дружбу», пояснивши це пошкодженнями. Водночас Угорщина та Словаччина поставили під сумнів ці аргументи, звинувативши Київ у навмисному припиненні постачання.

Відкриті дані, зокрема супутниковий сервіс NASA FIRMS, фіксують пожежу на об’єкті саме в період після атаки 27 січня. Це єдиний подібний інцидент за останній рік, що може свідчити про зв’язок між ударом і пошкодженнями.

Пожежа на обʼєкті нафтопроводу поблизу Бродів у січні 2026 року

За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, дрон влучив у великий резервуар із нафтою обсягом близько 25 тисяч кубометрів, що й спричинило масштабну пожежу.

Оцінка масштабу руйнувань на основі Sentinel-1 станом на 28 січня 2026 року

Додатковий аналіз із використанням супутникових даних Sentinel-1 також вказує на суттєві зміни в структурі об’єкта саме в дні після атаки. Для порівняння: на знімках за січень 2025 року подібних пошкоджень практично не зафіксовано.

Масштаб руйнувань завдяки знімкам і даним Sentinel-1 станом на січень 2025 року

Водночас експерти зазначають, що такі алгоритми фіксують не лише прямі руйнування, а й будь-які значні зміни інфраструктури, наприклад, будівництво чи укріплення. Однак з урахуванням відсутності інших пожеж у цей період найімовірнішою причиною зафіксованих змін залишається саме атака.

Раніше повідомлялося про можливу інспекцію нафтопроводу з боку ЄС, однак у МЗС України спростували ці дані.

Там заявили, що не мають підтвердженої інформації про візит іноземних експертів на нафтопровід «Дружба».