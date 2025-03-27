Пошкодження резервуара на ЗАЕС: експертка розповіла про можливі плани окупантів

Росіяни пошкодили резервуар дизпалива на ЗАЕС / © Associated Press

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На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС російські війська пошкодили резервуар дизельного палива, необхідного для роботи аварійних генераторів.

Про це повідомила співзасновниця ГО "Антикризовий експертний ядерний центр України" Ольга Кошарна в коментарі для "Еспресо".

"За умови втрати зовнішнього енергопостачання через пошкодження мереж на майданчику ЗАЕС є резервні дизель-генератори, які працюють на дизельному паливі. І запаси цього резервуара — 3 тисячі тонн, він розташований за межами промислового майданчика. На мою думку, це підготовка до того, щоб потім пошкодити лінії електропередач, а зараз ЗАЕС для внутрішніх потреб споживає з об’єднаної енергосистеми України через лінію 750 кВ, ЗАЕС — підстанція Дніпро, і перепідключити ЗАЕС на об’єднану енергосистему Росії. Такі плани були влітку 22-го року, але наші хлопці не дозволили переключити", — заявила експертка з питань ядерної енергетики та ядерної безпеки.

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Також окупанти планують запустити один енергоблок для постачання електроенергії на окуповані території.

"Оскільки втрачено Каховське водосховище, то води дуже мало, щоб охолоджувати енергоблоки, які працюють. Тому вони планують поки що один енергоблок і чекають на видачу ліцензії на експлуатацію цього блоку, згідно з російським законодавством", — додала Кошарна.

Нагадаємо, в ISW повідомили, що Кремль використовує тему безпеки на ЗАЕС для зриву мирних переговорів.

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