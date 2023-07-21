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Пошкоджена лінія електропередач та приміщення агрофірми: на Сумщині зафіксували понад 200 вибухів

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Пошкоджена лінія електропередач та приміщення агрофірми: на Сумщині зафіксували понад 200 вибухів

Ворог продовжує обстрілювати Сумщину / Фото: Суспільне

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 20 липня 2023 року.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах.

Протягом дня росіяни здійснили 32 обстріли прикордоння. Зафіксовано 209 вибухів. Обстрілів зазнали Новослобідська, Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Есманська, Середино-Будська, Великописарівська, Путивльська та Хотінська громади.

  • Новослобідська громада: був мінометний обстріл (3 вибухи) та артобстріл (5 вибухів).
  • Юнаківська громада: ворог бив з артилерії (15 вибухів) та мінометів (4 вибухи). Також був обстріл з АГС (29 вибухів).
  • Краснопільська громада: з території РФ здійснено мінометні обстріли (25 вибухів, 1 не розірвався) та обстріли з артилерії (13 вибухів). Крім того, був авіаудар (НАР), 5. Внаслідок авіаудару пошкоджено приміщення агрофірми.
  • Білопільська громада: зафіксовано 7 пострілів з танку. Також були мінометні обстріли (38 вибухів).
  • Есманська громада: 9 артилерійських вибухів та 2 вибухи з мінометів здійснено по території громади.
  • Великописарівська громада: зафіксовано 8 артилерійських вибухів. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено лінію електропередач.
  • Середино-Будська громада: був обстріл з АГС (31 вибух).
  • Путивльська громада: 7 мін скинув ворог на територію громади.
  • Хотінська громада: росіяни били з артилерії (4 вибухи) та мінометів (4 вибухи).

Нагадаємо, 15 липня із Сум до Києва вирушив перший евакуаційний потяг. Він курсуватиме щодня. На вокзалі "Укрпошта" виплачує кожному громадянину після прибуття 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю і 2 тисячі гривень - для всіх інших осіб.

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