Пошкоджене зерносховище: в ОВА розповіли про наслідки удару РФ по Полтавщині

Внаслідок дій ворога продовольча безпека України залишається під загрозою.
Так, на Полтавщині армія РФ пошкодила заповнене зерносховище. Частину врожаю, який зберігався, втрачено.
Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
"Фахівці ОВА допоможуть власникам правильно оформити документи на відшкодування збитків", – додали у відомстві.
Нагадаємо, пізно ввечері п'ятниці, 2 лютого, у Полтавській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Російські війська вдарили по регіону.
Читайте також: