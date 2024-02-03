Пошкоджене зерносховище: в ОВА розповіли про наслідки удару РФ по Полтавщині

Так, на Полтавщині армія РФ пошкодила заповнене зерносховище. Частину врожаю, який зберігався, втрачено.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Фахівці ОВА допоможуть власникам правильно оформити документи на відшкодування збитків", – додали у відомстві.

Нагадаємо, пізно ввечері п'ятниці, 2 лютого, у Полтавській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Російські війська вдарили по регіону.

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