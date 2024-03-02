Пошкоджені гаражі, автомобілі та вибиті вікна: рятувальники ліквідували наслідки ударів ворожих безпілотників на Харківщині

Горіли 3 легкові автомобілі поблизу багатоповерхівки на площі 15 кв.м.
На Харківщині рятувальники ліквідували наслідки ударів ворожих безпілотників.
Про це повідомляє ДСНС України.
Опівночі внаслідок влучання ворожого БПЛА по житловій інфраструктурі Шевченківського району Харкова сталася пожежа.
Горіли 3 легкові автомобілі поблизу багатоповерхівки на площі 15 кв.м. Крім того, були пошкоджені гаражі, автомобілі та вибиті вікна у поруч розташованих житлових будинках. На місці ліквідації наслідків ворожого удару від ДСНС працювало 15 рятувальників та 2 одиниці техніки. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.
Ще один удар ворожого БПЛА прийшовся на приватний сектор селища Великий Бурлук Куп'янського району. В результаті влучання безпілотника зазнав руйнацій житловий будинок, в якому сталася пожежа на площі 80 кв.м. З-під завалів рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка 1947 р.н. На місці події працювало 2 одиниці техніки та 10 співробітників ДСНС.
Нагадаємо, що раніше ворог атакував Одесу дронами.
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