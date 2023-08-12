Пошкоджені житлові господарства: ворог дістає Сумщину з мінометів, артилерії та атакує безпілотниками

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 11 серпня 2023 року.

Протягом дня росіяни здійснили 9 обстрілів прикордоння.

Зафіксовано 51 вибух. Обстрілів зазнали Новослобідська, Середино-Будська, Хотінська, Краснопільська, Юнаківська, Великописарівська громади.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах.

Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (7 вибухів) та артилерії (6 вибухів). Внаслідок одного з мінометних обстрілів пошкоджено 2 житлові господарства. Також росіяни атакували БпЛА (дрон-камікадзе, 1 вибух).

Хотінська громада: здійснено гранатометний обстріл (7 вибухів АГС).

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Великописарівська громада: зафіксовано обстріл з гранатометів (18 вибухів АГС).

Юнаківська громада: росіяни вдарили з артилерії (2 вибухи).

Новослобідська громада: 6 мін скинув ворог на територію громади.

Краснопільська громада: був мінометний обстріл (4 вибухи).

Нагадаємо, що раніше військові РФ п'ять разів обстрілювали територію Сумщини. Пошкоджені будинки та лінія електропередач.

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