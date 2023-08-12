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Пошкоджені житлові господарства: ворог дістає Сумщину з мінометів, артилерії та атакує безпілотниками

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Пошкоджені житлові господарства: ворог дістає Сумщину з мінометів, артилерії та атакує безпілотниками

Росія стирає селища у Сумській області бомбами, артилерією і ракетами / Фото: ТСН.ua

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 11 серпня 2023 року.

Протягом дня росіяни здійснили 9 обстрілів прикордоння. 

Зафіксовано 51 вибух. Обстрілів зазнали Новослобідська, Середино-Будська, Хотінська, Краснопільська, Юнаківська, Великописарівська громади. 

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах.

  • Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (7 вибухів) та артилерії (6 вибухів). Внаслідок одного з мінометних обстрілів пошкоджено 2 житлові господарства. Також росіяни атакували БпЛА (дрон-камікадзе, 1 вибух). 
  • Хотінська громада: здійснено гранатометний обстріл (7 вибухів АГС). 
  • Великописарівська громада: зафіксовано обстріл з гранатометів (18 вибухів АГС). 
  • Юнаківська громада: росіяни вдарили з артилерії (2 вибухи). 
  • Новослобідська громада: 6 мін скинув ворог на територію громади. 
  • Краснопільська громада: був мінометний обстріл (4 вибухи).

Нагадаємо, що раніше військові РФ п'ять разів обстрілювали територію Сумщини. Пошкоджені будинки та лінія електропередач.

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Дата публікації
Перегляди
99
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