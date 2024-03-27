Пошкодження енергетики внаслідок атаки дуже серйозні: гендиректор YASNO розповів, до чого готуватися

Через російську масовану атаку по об'єктах енергетики, якої окупанти завдали 22 березня, в Україні цього літа може виникнути дефіцит електроенергії. Адже під час обстрілу було пошкоджено велику кількість об’єктів генерації.

Про це в ефірі телемарафону сказав генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко.

За його словами, внаслідок ударів компанія ДТЕК втратила половину своїх генеруючих потужностей. Наразі вони не працюють.

"Уражені декілька типів генеруючих потужностей, велика кількість ТЕЦ, об’єкт гідрогенерації. Також росіяни багато разів поцілили у мережеві вузли "Укренерго", трансформатори тощо. Ця атака одночасно руйнує можливість наших систем передавати електроенергію і зменшує можливості її генерації", - наголосив Коваленко.

Він каже, шо пошкодження дуже серйозні. Наразі енергетики працюють над відновленням, яке може тривати місяці і навіть більше.

Нагадаємо, 22 березня армія РФ масовано атакувала Україну дронами і ракетами. Основною ціллю ворога стали об'єкти енергоінфраструктури. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що удар РФ минулої ночі - наймасштабніша атака на енергетику за останній час. Сталися влучання та пошкодження об’єктів генерації.

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