Пошкодження майна та дитячого садка: наслідки нічної атаки ворога показав очільник Івано-Франківська

Наслідки нічної атаки ворога показав мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Про це він повідомив у соціальних мережах.

На жаль, є пошкодження житла та дитячого садка: там повибивало вікна.

За попередньою інформацією, усі живі і здорові.

Аварійна бригада оперативно розпочне забивати вікна в оселях франківців.

Атака ворога на Прикарпаття 22 червня 2024 року (6 фото)

Компенсацію за вибиті вікна мешканці зможуть отримати, написавши заяву в ЦНАПі.

Також читайте На Волині працювала ППО: триває ліквідація наслідків падіння уламків ворожих цілей

"Детально цей механізм повідомимо згодом. Дякуємо Богові і захисникам, що пережили цю важку ніч!", - заявив очільник міста.

Зауважимо, що РФ завдала ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині.

Раніше ми повідомляли про те, що Україна відбилася від ракет та безпілотників та де пролунали вибухи.

Додамо, що раніше йшлося про те, що було зафіксовано зліт чотирьох бортів ТУ-95МС.

Нагадаємо, у п'ятницю, 21 червня, Росія вперше скинула на Україну надважку бомбу ФАБ-3000, вразивши будівлю Нової Пошти у прифронтовому селищі Липці Харківської області.

Читайте провідні новини дня: