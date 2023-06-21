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Пошкодження залізниці у Феодосії – окупаційна влада знайшла "винних"

Пошкодження залізниці у Феодосії – окупаційна влада знайшла "винних"

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
2920
Час на прочитання
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Пошкодження залізниці у Феодосії – окупаційна влада знайшла "винних"

Окупаційна влада Криму знайшла "винних" у пошкодженні залізниці.

Окупаційна "влада" Криму заявила про пошкодження залізниці у районі Феодосії.

Так званий "голова" тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов вранці 21 червня заявив про пошкодження залізниці в районі Феодосії. Згодом "Крымская железная дорога" заявила, що залізничне полотно було пошкоджене нібито внаслідок втручання "сторонніх осіб".  

"Сьогодні, 21 червня, внаслідок втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту на перегоні Владиславівка – Айвазовська було пошкоджене залізничне полотно. У результаті затрималися два приміські потяги з'єднанням Феодосія–Владиславівка", – йдеться у дописі.

Нагадаємо, у Голій Пристані катастрофічна ситуація – під завалами будинків тіла загиблих.

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