Пошкоджено заклади освіти і житлові будинки: мер Миколаєва розповів про масований ракетний удар

Зранку, 28 липня, окупанти завдали по місту масованого ракетного удару. Росіяни вчергове завдали удару по навчальному закладу. Охоронець школи отримав поранення.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

За словами міського голови, обвалилась частина будівлі школи. Крім того, у довколишніх приватних будинках побило вікна та покрівлю.

Російська ракета також влучила на територію водної станції Кораблебудівного університету, пошкодивши складське приміщення.

На території одного з приватних підприємств від влучання боєприпасів загорілись залишки шроту. Пожежу ліквідували рятувальники. Крім того, відомо про пошкодження двох багатоповерхівок.

Своєю чергою, в Миколаївській ОВА повідомляють про влучання трьох ракет у будівлю середньої школи у Корабельному районі. Крім того, через потрапляння боєприпасів та їхніх уламків уражено яхт-клуб, склад агропромислового підприємства, господарські споруди.

Як повідомлялося, в ніч проти 28 липня під час повітряної тривоги в Миколаєві пролунали звуки вибухів. Повітряну тривогу в місті оголосили о 03:49. Закінчилася вона лише о 06:07.

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