Пошкоджено житлові будинки, багато потерпілих: влада – про перші подробиці ударів по Харкову

У середу, 27 березня, під час російської атаки по Харкову потерпіло щонайменше 16 осіб, а одна людина – загинула. Також пошкоджено багатоквартирні будинки.

Про це повідомив мер Ігор Терехов та очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Кількість постраждалих зросла до 12. За уточненими даними, загинув один цивільний чоловік", – йдеться у повідомленні.

За словами міського голови, серед постраждалих є четверо дітей. Також відомо, що двоє потерпілих перебувають у тяжкому стані. Своєю чергою Синєгубов наголошує, що кількість постраждалих може зростати. До слова, влада спочатку інформувала про шістьох потерпілих, потім – про 12. Станом на 17:00 відомо про 16 травмованих харків'ян.

Терехов повідомив, що внаслідок атаки пошкоджено пʼятиповерхові будинки. Крім того, постраждав інститут невідкладної хірургії.

"Чим агресор завдавав удару по мирних мешканцях Харкова, наразі встановлюється", – додав він.

Як повідомлялося, вдень під час повітряної тривоги в Харкові пролунали вибухи. Міська влада повідомила, що окупанти завдають ударів.

Згодом стало відомо, що РФ ударила по житловому мікрорайону Харкова. Російські окупанти завдали двох ударів по Шевченківському району.

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