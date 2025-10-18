Пошук лимонів від monobank: чи можна повернути товари у monoмаркеті

Покупки через смартфон / © www.freepik.com/free-photo

Розіграш призів від monobank, за умовами якого потрібно зібрати застосунку щонайменше 10 лимонів, спричинив ажіотаж. Клієнти замовляють товари у monoмаркеті, сподіваючись знайти там бажані лимони.

ТСН.ua розібрався, чи можна повернути придбані під час «лимонної лихоманки» товари.

За інформацією monobank, повернути товар, придбаний у monoмаркеті, можна протягом 14 календарних днів від моменту його отримання.

«Повернення буде прийнято за умови, якщо товар не був у вжитку, а його оригінальна упаковка, товарний вигляд і споживчі властивості збережені», — йдеться у роз’ясненні банку.

Водночас у Держпродспоживслужбі пояснюють, що законом дозволено обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням.

Обмін товару належної якості допускається, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром.

Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, споживач має право або придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або розірвати договір та повернути витрачені кошти.

Варто пам’ятати, що згідно з постановою Кабміну №172 від 19.03.1994, не можна повернути продавцеві продовольчі товари (їжа, напої, алкоголь, дитяче харчування), лікарські препарати та засоби, предмети санітарної гігієни.

Також обміну та поверненню не підлягають деякі непродовольчі товари: панчішно-шкарпеткові вироби, білизна, косметика, парфумерія, товари для немовлят, інструменти для манікюру і педикюру, ювелірні вироби, друкована продукція тощо.

Нагадаємо, monobank запустив розіграш, який захопив Мережу. Серед призів — мільйон гривень та BMW. Для участі потрібно знайти мінімум 10 лимонів.