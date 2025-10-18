- Дата публікації
Пошук лимонів від monobank: чи можна повернути товари у monoмаркеті
Згідно із чинним українським законодавством, поверненню не підлягають продукти, ліки, предмети гігєни та деякі інші непродовольчі товари.
Розіграш призів від monobank, за умовами якого потрібно зібрати застосунку щонайменше 10 лимонів, спричинив ажіотаж. Клієнти замовляють товари у monoмаркеті, сподіваючись знайти там бажані лимони.
ТСН.ua розібрався, чи можна повернути придбані під час «лимонної лихоманки» товари.
За інформацією monobank, повернути товар, придбаний у monoмаркеті, можна протягом 14 календарних днів від моменту його отримання.
«Повернення буде прийнято за умови, якщо товар не був у вжитку, а його оригінальна упаковка, товарний вигляд і споживчі властивості збережені», — йдеться у роз’ясненні банку.
Водночас у Держпродспоживслужбі пояснюють, що законом дозволено обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням.
Обмін товару належної якості допускається, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром.
Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, споживач має право або придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або розірвати договір та повернути витрачені кошти.
Варто пам’ятати, що згідно з постановою Кабміну №172 від 19.03.1994, не можна повернути продавцеві продовольчі товари (їжа, напої, алкоголь, дитяче харчування), лікарські препарати та засоби, предмети санітарної гігієни.
Також обміну та поверненню не підлягають деякі непродовольчі товари: панчішно-шкарпеткові вироби, білизна, косметика, парфумерія, товари для немовлят, інструменти для манікюру і педикюру, ювелірні вироби, друкована продукція тощо.
Нагадаємо, monobank запустив розіграш, який захопив Мережу. Серед призів — мільйон гривень та BMW. Для участі потрібно знайти мінімум 10 лимонів.