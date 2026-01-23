Пошук роботи через "Дію" та ЦНАП: Мінцифри запускає масштабний проєкт

Застосунок «Дія» / © Міністерство цифрової трансформації

В Україні запускають пілотний проєкт «Обрій», який об’єднає сервіси Центрів зайнятості з порталом «Дія». Тепер знайти роботу або оформити статус безробітного можна буде онлайн без зайвих візитів до держустанов.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформції.

«Шукати роботу стане так само просто, як отримати послугу в Дії чи ЦНАПі. Уряд дав старт пілотному проєкту з цифровізації послуг Центрів зайнятості через систему „Обрій“. Щоб все працювало як треба, разом з Мінекономіки будемо впроваджувати пілот поступово впродовж двох років», — йдеться в заяві Мінцифри.

Етап 1. Інтеграція систем

На першому кроці технічні фахівці поєднають нову систему «Обрій» із платформою «Дія». Бази даних буде налаштовано на швидкий і безпомилковий обмін інформацією, щоб усі заявки, вакансії та документи відображалися коректно й без затримок.

Етап 2. Запуск сервісів у «Дії»

Після цього послуги стануть доступними для громадян України, іноземців і бізнесу на порталі та в застосунку «Дія».

Роботодавці зможуть онлайн шукати працівників, запрошувати їх на співбесіди та офіційно оформлювати на роботу. Пошукачі роботи матимуть змогу переглядати вакансії, зокрема підібрані штучним інтелектом, і працевлаштовуватися без відвідування державних установ.

Етап 3. Впровадження послуг у ЦНАПах

Після онлайн-запуску сервіси з’являться і в ЦНАПах. Уряд уже затвердив перелік із 12 обов’язкових послуг для надання в Центрах.

Адміністратори зможуть допомогти:

стати на облік, отримати або поновити статус безробітного, а також знятися з реєстрації;

подати заяву на допомогу по безробіттю;

отримати довідки про перебування на обліку, виплати та нарахований дохід;

оформити документи для бізнесу — видати, подовжити або анулювати дозвіл на працевлаштування іноземців;

подати заявки на інші види допомоги, зокрема гранти, виплати на поховання чи компенсації постраждалим від надзвичайних ситуацій.

Завдяки цифровим рішенням українці зможуть уникнути зайвої бюрократії під час пошуку роботи, а держава отримає чітке розуміння реального попиту на ринку праці. Це дасть змогу швидше готувати необхідні кадри та ефективніше працевлаштовувати безробітних.

На впровадження сервісів у «Дії» та ЦНАПах відведено два роки. Уже найближчим часом Мінекономіки оголосить набір тестувальників.

До слова, Мінцифри планує запустити онлайн-складання теоретичного іспиту з водіння 2026 року, щоб викорінити корупцію та зробити процедуру прозорою. Штучний інтелект дозволить ефективно контролювати процес і запобігати списуванню. Точна дата запуску залежить від узгодження з МВС.