Пошук "вибухівки" радив почати з райвідділу поліції: у Запорізькій області чоловік "замінував" усе місто

Пошук "вибухівки" радив почати з райвідділу поліції: у Запорізькій області чоловік "замінував" усе місто

Підозрюваний вже був засуджений в Україні та Росії.

У Запорізькій області розшукали "анонімного терориста", який повідомив про замінування міста Мелітополь. Пошуки вибухівки він рекомендував почати із районного відділу поліції.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Чоловік зателефонував до поліції із повідомленням про те, що він у Мелітополі заклав вибухівку. За його словами, першим він замінував районний відділ поліції.

У поліції обстежили приміщення, проте ніякої вибухівки не знайшли. Вже через кілька годин вони встановили особу "мінера". Ним виявився місцевий мешканець, раніше засуджений за скоєння тяжких злочинів в Україні, а також за вбивство на території РФ.

Правоохоронці відкрили провадження за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

"Перевіряється факт причетності громадянина до скоєння інших аналогічних злочинів на території області", - йдеться у повідомленні.

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