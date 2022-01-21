Категорія
Укрaїнa
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Укрaїнa Політика Коронавірус Гламур Проспорт Леді Рецепти Астрологія Відео Здоров’я Спецпроєкти Економіка Фото Київ Львів Цікaвинки Війна на Сході Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інтерв’ю Інфографіка Подкасти Кіберспорт Всі автори
Мова сайту
Русская версия

Пошук "вибухівки" радив почати з райвідділу поліції: у Запорізькій області чоловік "замінував" усе місто

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Пошук "вибухівки" радив почати з райвідділу поліції: у Запорізькій області чоловік "замінував" усе місто

СБУ

Підозрюваний вже був засуджений в Україні та Росії.

У Запорізькій області розшукали "анонімного терориста", який повідомив про замінування міста Мелітополь. Пошуки вибухівки він рекомендував почати із районного відділу поліції. 

Про це повідомили в пресслужбі СБУ. 

Чоловік зателефонував до поліції із повідомленням про те, що він у Мелітополі заклав вибухівку. За його словами, першим він замінував районний відділ поліції. 

У поліції обстежили приміщення, проте ніякої вибухівки не знайшли. Вже через кілька годин вони встановили особу "мінера". Ним виявився місцевий мешканець, раніше засуджений за скоєння тяжких злочинів в Україні, а також за вбивство на території РФ.

Правоохоронці відкрили провадження за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

"Перевіряється факт причетності громадянина до скоєння інших аналогічних злочинів на території області", - йдеться у повідомленні. 

Читайте також:

Через псевдозамінування школи Кривого Рогу перевели на дистанційне навчання | Новини України

Через псевдозамінування школи Кривого Рогу перевели на дистанційне навчання | Новини України
Наступна публікація