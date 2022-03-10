Пошук ​​житла, транспорту та волонтерська допомога: три корисні онлайн-сервіси у воєнний час

Онлайн-сервіси з інформацією, яка допоможе українцям.
Добірка корисних онлайн сервісів, де українці можуть знайти житло, корисну інформацію та волонтерську допомогу у воєнний час.
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ВзаємоДія https://viyna.net/
Платформа для легкого пошуку інформації. Тут ви можете дізнатися «що робити, якщо…», де знайти житло/транспорт/ліки, як перейти кордон та навіть на які канали та акаунти варто підписатися.
Допомагай! https://dopomagai.org/
Волонтерська організація, де ви можете отримати або надати допомогу з житлом, евакуацією або отримати гуманітарку.
Прихисток https://prykhystok.in.ua/
Тут можна знайти житло в безпечному місці або ж запропонувати власне для біженців.
Нагадаємо, у Харкові створили бот для пошуку зниклих родичів та знайомих.
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