Пошук ​​житла, транспорту та волонтерська допомога: три корисні онлайн-сервіси у воєнний час

Пошук ​​житла, транспорту та волонтерська допомога: три корисні онлайн-сервіси у воєнний час

Онлайн-сервіси з інформацією, яка допоможе українцям.

Добірка корисних онлайн сервісів, де українці можуть знайти житло, корисну інформацію та волонтерську допомогу у воєнний час.

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ВзаємоДія https://viyna.net/

Платформа для легкого пошуку інформації. Тут ви можете дізнатися «що робити, якщо…», де знайти житло/транспорт/ліки, як перейти кордон та навіть на які канали та акаунти варто підписатися.

Допомагай! https://dopomagai.org/

Волонтерська організація, де ви можете отримати або надати допомогу з житлом, евакуацією або отримати гуманітарку.

Прихисток https://prykhystok.in.ua/

Тут можна знайти житло в безпечному місці або ж запропонувати власне для біженців.

Нагадаємо, у Харкові створили бот для пошуку зниклих родичів та знайомих.

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ТСН.ua



