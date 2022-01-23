Пошуки тривали 5 годин: на Закарпатті рятувальники знайшли 4 лижників, які заблукали у горах

Стан здоров'я туристів - задовільний.
У суботу ввечері під час катання на лижах в районі гори Гимба через туман заблукали чотири чоловіка, яких вночі знайшли рятувальники.
Про це повідомляє ДСНС.
"22 січня о 20:00 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час катання на лижах, на гірськолижному курорті Пилипець, в районі гори Гимба четверо громадян втратили орієнтири місцевості в умовах туману. Усі заблукалі чоловіки 1985, 1986, 1990 та 1997 років народження приїхали на Закарпаття зі Львова, Сум та Дніпра", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що о 01:10 шляхом проведення пошуково-рятувальних робіт знайшли заблукалих туристів в районі підніжжя гори Гимба. Чоловіки перебували в задовільному стані. Рятувальники доставили їх до села Березники Хустського району, де на них вже чекали друзі.
Нагадаємо, 15 січня в Івано-Франківській області при сходженні на гору Говерлу одна людина загинула, ще двоє отримали травми. Загиблою виявилася жінка 1965 року народження. Усі туристи – жителі м. Южне Одеської області.
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