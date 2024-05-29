Пошукові роботи у харківському "Епіцентрі" завершені: яка загальна кількість жертв

Як зазначив Клименко, це було непросто.

Пошукові роботи у будівельному гіпермаркеті Харкова завершено. Поліція ідентифікувала всі 19 тіл загиблих унаслідок російських авіаударів, яких завдали російські військові в суботу, 25 травня.

Про це написав очільник МВС України Ігор Клименко.

За його словами, загиблих за допомогою спецтехніки цілодобово шукали серед попелу, оперативно ідентифіковували за допомогою ДНК-лабораторії". Криміналісти провели понад 100 досліджень.

"До поліції звернулись 16 родичів зниклих безвісти, які надали біологічні зразки для експертиз. Також ми залучили кінологів - службовий пес виявив одне тіло та один фрагмент. Вдячний усім за роботу!", – відзначив голова МВС.

Загалом внаслідок ударів по звичайному гіпермаркету Харкова загинули 12 чоловіків та 7 жінок. Серед жертв – 17-річний хлопець та 12-річна дівчинка. Ще 54 людини отримали поранення.

"Ворог суцільною маячнею намагається виправдати удари по гіпермаркету, друкарні, інших обʼєктах цивільної інфраструктури. Чи залякає це харків'ян? Лише збільшить ненависть. Чи змусить нас відступити? Ще лютіше битимемо ворога. До перемоги", – констатував Клименко.

Раніше керівник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов повідомив, що ще двоє людей вважаються зниклими безвісти.

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