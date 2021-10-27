"Посилав всіх на х** і кричав, що його відмажуть": сестра постраждалого в ДТП хлопця розповіла про водія Infiniti

"Посилав всіх на х** і кричав, що його відмажуть": сестра постраждалого в ДТП хлопця розповіла про водія Infiniti

За словами дівчини, близькі хлопця тикали гроші правоохоронцям у лікарні.

У Харкові у страшній ДТП на проспекті Гагаріна, де Infiniti на шаленій швидкості влетів у Chevrolet Aveo, постраждали троє молодих людей. Вони перебувають у лікарні з переломами та травмами. Водій Chevrolet Aveo загинув на місці.

Сестра одного із травмованих хлопців розповіла Newsroom, що їй вдалося поспілкуватися з братом, який перебував в Infiniti.

За словами дівчини, у момент зіткнення з легковиком Chevrolet Aveo в автомобілі Infiniti перебували 16-річний водій Микола, на передньому сидінні його 16-річна дівчина Ліза та ще двоє хлопців: 20-річний Михайло Б. та 19-річний Валерій, які сиділи на задньому сидінні.

Дівчина розповідає, що від удару її брат Михайло вилетів із вікна авто та вдарився головою об рекламний стовп. Зараз він перебуває у реанімації з черепно-мозковою травмою, переломами суглобів та верхніх кінцівок. Він їй розповів, що він з друзями відпочивав, коли до них під'їхали Ліза разом із Миколою на Infiniti. Хлопець почав хвалитися автівкою, підгазовувати і повідомив, що батьки подарували йому права та авто і запропонував покататися, молоді люди погодилися.

За словами сестри, Михайло знімав на телефон усі розмови та те, що відбувається в Infiniti, але після аварії його iPhone вкрали з місця події.

"Вчора після ДТП Микола кричав, що його мати пов'язана з прокуратурою, і вона все вирішує, а тато м'ясний олігарх. На місці аварії їх не було. Приїжджав якийсь Колін друг і дружки батьків, які тикали гроші поліції прямо в лікарні", – розповіла Марія.

Зараз інші постраждалі в ДТП Валерій і Ліза також перебувають у реанімації у важкому стані. За словами Марії, 16-річна дівчина – із бідної родини, батьки не можуть оплачувати її лікування, а сім'я винуватця ДТП з родичами постраждалих не контактувала.

"Хоча це дівчина Колі, він зовсім не поцікавився її станом, весь час кричав поліції: "Та пішли ви всі на х*й, мене відмажуть, і я житиму за кордоном", - розповіла Марія.

Водій Infiniti відбувся швом на голові. Його затримала поліція.

"Встановлено, що автомобіль марки Infiniti виїхав на червоне світло і вчинив зіткнення з автомобілем марки Chevrolet Aveo червоного кольору, а також з іншим автомобілем, що стояв, марки Skoda. Водій автомобілю марки Chevrolet загинув на місці. Водій і пасажири автомобіля Infiniti доправлені до місцевої лікарні",- зазначили у поліції.

Відповідно до санкції статті йому загрожує до восьми років тюремного ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, що зіткнення сталося на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської. На записах із камер відеоспостереження видно, що водій Infiniti пролетів на червоне світло, після чого врізався у Chevrolet. Водій другої машини загинув на місці. Хлопець, який перебував за кермом "японця" та його пасажири потрапили до лікарні.

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