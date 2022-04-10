Посилена евакуація з Луганської та Донецької областей: список потягів на 10 квітня

Посилена евакуація з Луганської та Донецької областей: список потягів на 10 квітня

Потяги вирушають до західних областей України.

"Укрзалізниця" не припиняє вивозити до західних регіонів мирне населення з території Луганської і Донецької областей, де російські окупанти зосереджують свої сили.

Список потягів для евакуації на неділю, 10 квітня, опублікував очільник Луганської ОДА Сергій Гайдай.

За його словами, наразі посилено евакуацію мирних мешканців. Так, 10 квітня жителі Луганщини можуть скористатися дев'ятьма безкоштовними евакуаційними поїздами. Потяги вирушають:

№ 5501 Новозолотарівка – Лозова, відправлення із Новозолотарівки о 14:00;

відправлення із Новозолотарівки о 14:00; № 46/45 Лозова – Ужгород, час відправлення уточнюється;

час відправлення уточнюється; № 274/273 Слов’янськ – Львів, відправлення зі Слов’янська о 14:00;

відправлення зі Слов’янська о 14:00; № 138/137 Лозова – Хмельницький , час відправлення уточнюється;

, час відправлення уточнюється; № 142/141 Лозова – Львів , час відправлення уточнюється;

, час відправлення уточнюється; № 239/240 Покровськ – Тернопіль, відправлення із Покровська о 10:00;

відправлення із Покровська о 10:00; № 235/236 Покровськ – Чернівці, відправлення із Покровська о 13:00;

відправлення із Покровська о 13:00; № 241/242 Покровськ – Львів , відправлення із Покровська о 14:00;

, відправлення із Покровська о 14:00; № 233/234 Покровськ – Чоп, відправлення із Покровська о 16:30.

Нагадаємо, віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що протягом 9 квітня гуманітарними коридорами було евакуйовано 4 532 людини. Крім того, вдалося звільнити захоплені автобуси та евакуювати людей з Мелітополя.

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