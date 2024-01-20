Посилена відповідальність для ухилянтів: нардеп сказав, чи передбачено це у законопроєкті про мобілізацію

Це питання регулюється в дещо інший спосіб.

У законопроєкті про мобілізацію не може бути посилення відповідальності. Всі посилення відповідальності стосуються Кримінального або Адміністративного кодексу, вносяться окремо, окремим законопроєктом.

Про це в ефірі телемарафону сказав народний депутат Єгор Чернєв.

"Цей законопроєкт регулює дещо інші норми, але точно говоримо не про відповідальність адміністративну або кримінальну", – наголосив він.

Нагадаємо, Верховна Рада розгляне оновлений законопроєкт про мобілізацію на засіданні 6 лютого. Перед цими вихідними, 20-21 січня, Комітет з нацбезпеки, оборони та розвідки розгляне пропозиції та зауваження до законопроєкту.

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