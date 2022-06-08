Посилення енергетичного та фінансового тиску: Україна надала ЄС пропозиції щодо сьомого пакета санкцій проти РФ

Дмитро Кулеба підписав лист із пропозиціями щодо сьомого пакета санкцій.

Україна надала ЄС пропозиції щодо сьомого пакета санкцій.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підписав лист із пропозиціями щодо того, якими Україна бачить наступні санкції, пише "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що війна триває і необхідно "підвищувати санкційний тиск".

"В основу цього листа ми поклали пропозиції групи Єрмака-Макфола за трьома напрямами. Перший – це нові секторальні санкції у сферах енергетики, фінансів і торгівлі. Друге – це дорожня карта нових персональних санкцій проти російських олігархів, високопосадовців і керівників державних підприємств. Третє - це закриття вже виявлених лазівок для обходу й ухилення від санкцій", - додав міністр.

Кулеба також підкреслив, що завдання для ЄС, для Групи семи, і для інших, які беруть участь у санкційній політиці, дуже просте – "треба вбити російський експорт".

Нагадаємо, Європейський Союз остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти Росії.

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