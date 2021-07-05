Україна отримає власний військовий корабель до кінця 2023 року - Зеленський

Будівництво військового корабля вже розпочали в Туреччині, повідомив президент.

Український військовий корвет увійде до складу ВМС до кінця 2023 року. Корпус майбутнього корабля вже закладений в Туреччині. А добудують його в Україні.

Про це йдеться у ТСН.Ранок. 5 липня.

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Це пообіцяв президент Володимир Зеленський напередодні під час святкування Дня військово-морських сил в Одесі. І додав, що вже незабаром морська авіація отримає турецькі безпілотники.

Під час урочистостей в Одесі хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих українських моряків. Цього року день ВМС співпав з проведенням щорічних багатонаціональних навчань "Сі Бриз". Тож на причалах одеського морвокзалу український десантний корабель та два катери типу "Айленд" вишикувалися поруч з британським патрульним кораблем та румунським, італійським і турецьким фрегатами.

Під час повітряного параду українські гелікоптери розгорнули в небі державний стяг та прапор ВМС. З повітря учасників свята вітали і британський винищувач "Тайфун", американські конвертоплани та патрульний літак США "Посейдон" - в супроводі двох українських винищувачів.

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Нагадаємо, 11 червня за рекомендацією американського Міністерства оборони Конгрес США затвердив виділення 250 млн доларів Україні за програмою "Ініціатива безпекової допомоги Україні".

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