Посилення карантину: умова щодо вакцинації 80% персоналу не поширюватиметься на дитячі садочки

Посилення карантину: умова щодо вакцинації 80% персоналу не поширюватиметься на дитячі садочки

Вони продовжуватимуть працювати в очному форматі з дотриманням протиепідемічних норм.

Умова щодо наявності 80% вакцинованого персоналу не поширюватиметься на заклади дошкільної освіти, спеціальні заклади загальної середньої освіти, 1-4 класи закладів середньої освіти.

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Відповідне рішення було ухвалене 22 вересня під час засідання уряду.

Як зазначив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, вихованці дитсадків, учні початкової школи та спеціальних закладів освіти потребують безпосереднього контакту з педагогічними працівниками. А "дистанційка" для наймолодших може призвести до непоновлюваних втрат у навчанні.

Нагадаємо, від 23 вересня в Україні буде встановлено "жовтий" рівень епіднебезпеки. Після введення "жовтого" рівня епідемічної небезпеки навчальні заклади працюватимуть за умови наявності не менше як 80% вакцинованих (першою чи двома дозами) від коронавірусу працівників.

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