Посилення контролю на кордоні: у ДПСУ розповіли про умови виїзду чоловіків

Наразі жодних змін у правила перетину кордону для чоловіків не було внесеною. Ті категорії, які мають дозвіл, можуть виїздити з країни. Втім, прикордонники детальніше перевірятимуть це.

Про це під час телемарафону розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"На прикордонників покладено відповідальність ретельно перевіряти умови виїзду, бо за останній час ми бачимо збільшення кількості підробних, сфальшованих документів, а також невідповідність мети поїздки, яка прописана у правилах. Люди цим нехтують, намагаються обрати собі цей напрямок, але їдуть зовсім з іншою метою", - каже представник ДПСУ.

Як приклад Демченко розповів про осіб, які здійснюють міжнародні перевезення. З його слів, бувають випадки, коли у правилах для дозволу перетину кордону прописана одна мета, але це не відповідає дійсності.

"Якщо говорити про підробні документи, то за 11 місяців минулого року в пунктах пропуску було викрито майже три тисячі підробних документів, які використовували особи з метою перетину кордон. Тому перевірки стали більш ретельними. Якщо особа надає необхідні документи, які підтверджують мету поїздки, підтверджують категорію тих, кому дозволено перетинати кордон - звісно, прикордонники пропускають", - наголосив речник ДПСУ.

Демченко також зауважив, що наразі основному йдеться про чоловіків віком від 18 до 60 років, бо саме цій категорії загалом заборонено залишати межі України, окрім тих, які прописані в правилах перетину кордону для громадян України.

"У правилах визначено, що кордон можуть перетинати військовозобов'язані особи, які не підпадають під мобілізацію і повинні мати відстрочку. Відповідно, ми також можемо перевірити документи в осіб, зокрема батьків, у кого на утриманні є троє і більше дітей, документ з територіального центру комплектування, який надає відстрочку від призову по мобілізації", - пояснив Демченко.

Нагадаємо, кілька днів тому в Мережі почали з'являтися повідомлення про проблеми з випусканням за кордон чоловіків, які мають на це право. Зокрема, повідомлялося, що 29 грудня прикордонники припинили випускати чоловіків, які мають 3 групу інвалідності, та тих, хто супроводжує людей з інвалідністю.

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